Choć znawcy mody zachwycają się świąteczną stylizacją księżnej Meghan, w Sieci nie brakuje słów krytyki pod jej adresem. Co ciekawe, komentujący nie znajdują już chyba powodów do niezadowolenia z kreacji księżnej, bo zaczynają jej zarzucać, że "nie ma tego czegoś", co sprawiłoby, że wygląda tak, jak powinna małżonka księcia.