Czy bielizna termiczna może być zmysłowa? Oj, taaak. FOTO

Polska marka kobiecej bielizny termicznej Love on the snow przestawiłą kolekcję Simple Pleasures, w której proste przyjemności składają się na celebrację z pozoru zwyczajnego dnia. Projekty marki tworzone są z wełny merino połączonej z tenclem. To mieszanka naturalnych i biodegradowalnych tkanin o właściwościach termoregulacyjnych oraz antybakteryjnych. Tencel dodatkowo sprawia, że projekty są jedwabiście gładkie oraz delikatnie połyskujące. Zobaczcie zdjęcia z kampanii wizerunkowej kolekcji.

1/8 Kampania wizerunkowa kolekcji bielizny Simple Pleasures Love On The Snow