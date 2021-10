Jesienna celebracja życia: Ubrania na mniejsze i większe sezonowe wyjścia

Inspiracją do stworzenia i nazwania jesienno-zimowej kolekcji marki Vissavi był utwór „Dancing Queen” - hymn kobiet kochających życie, kierujących się dobrą energią, zrozumieniem, miłością, optymizmem, pozytywnym nastawieniem do świata i zwyczajną, codzienną radością. Zdjęcia do kampanii wizerunkowej powstały w Rzeszowie - mieście, z którego pochodzi marka. Bohaterki kampanii celebrują życie i przyjaźń. Kochają dobrą zabawę, przygody i podróże. Czerpiąc z życia to, co najlepsze, zawsze dobrze wyglądają. Zobaczcie stylizacje, w których występują.

1/13 Kampania wizerunkowa kolekcji Vissavi jesień/zima 2021/2022