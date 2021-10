Genialny styl Hailey Bieber - zaczerpnij z tego źródła!

Hailey Bieber, znana niegdyś jako Hailey Baldwin, to modelka, która szybko podbiła świat celebrytów i oczywiście mody. Jej konto na Instagramie śledzi dziś ponad trzydzieści osiem milionów followersów. W życiu i w social mediach przyciąga uwagę głównie za pomocą swoich stylizacji, które są bardzo chętnie powielane i naśladowane - styl Hailey Bieber to już marka. Hailey wraz ze swoją stylistką Maeve Reilly tworzą zgrany modowy duet i tworzą doskonałe zestawy. Skórzane, przeskalowane marynarki, kozaki za kolano, kolarki czy oversize'owe bluzy z kapturem - to jego kwintesencja. Jak Ci się podoba?

