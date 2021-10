Jesienne historie - ciekawa kampania i kolekcja torebek i toreb dla kobiet i mężczyzn

Sezon jesienny polska marka Puccini rozpoczyna kolekcją Autumn Stories. Jak zwykle wśród propozycji prym wiodą torebki damskie. W najnowszej kolekcji znalazły się klasyczne shopperki, eleganckie torby do ręki, modne listonoszki, torebki nerki, a także plecaki. To właśnie po te ostatnie coraz chętniej sięgają kobiety. Dominujące kolory to odcienie bordowego i czerwieni, zieleń, pomarańczowy, beże oraz niezmiennie, jak w każdym sezonie, czerń. Kolekcja obejmuje także produkty dla mężczyzn - od plecaków, przez torby do ręki i crossbody, portfele, aż do pasków. Oczywiście nie brakuje także walizek. Nowością jest linia Los Angeles z widocznym logotypem marki. Zobaczcie zdjęcia z kampanii.

1/13 Kampania wizerunkowa kolekcji Puccini jesień/zima 2021