Kapsułowa rewolucja: Kilka modnych ubrań z "dobrą metką" na tegoroczną jesień

Najnowsza kolekcja beSmart to stonowana kolorystyka i klasyczne modele pozwalają dowolnie łączyć i miksować basicowe propozycje z ulubionymi jeansami czy designerską torebką. Dobrze skrojony golf czy koszula to gwarancja nowoczesnego, a zarazem kobiecego wyglądu, który sprawdzi się w każdej sytuacji.To właśnie z myślą o codziennych obowiązkach marka wychodzi z propozycją prawdziwego #smartfashion, a założycielki marki podkreślają, że budowanie kapsułowej garderoby to prawdziwa rewolucja, której warto się poddać.

1/12 Kampania wizerunkowa kolekcji beSmart jesień/zima 2021