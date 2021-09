Jesienna przygoda na łonie natury w dobrym stylu

Kolekcja Femi Stories na nowy sezon to hołd dla Tatr, które uczą pokory i przypominają, jak wiele pięknych miejsc w Polsce mamy jeszcze do odkrycia i jak bardzo powinniśmy doceniać to, co daje nam Matka Natura. Cztery różne autorskie printy, cztery różne historie i motywy, które w pełni oddają dzikość serca prawdziwej #FemiGirl - zobaczcie propozycje marki i kampanię na nowy sezon. Jej autorką jest Szulc, a w roli głównej wystąpiła Zosią Nowak. Zdjęcia oczywiście zrobiono w Tatrach.

1/14 Kampania wizerunkowa kolekcji Femi Stories jesień/zima 2021/2022