Stylowo brązowa jesień: Modne miksy ubraniowe

Jesień to dobry moment na to, by wprowadzić zmiany w życiu i odważniej czerpać z nowości, jakie niesie branża modowa. Marka Anatka przekonuje, że wraz z premierą nowych linii Pure Comfort oraz Urban Vibes kobiety puszczą wodze fantazji i poeksperymentują z obu tymi nurtami. Będą mogły stworzyć kreatywne zestawy, miksując jesienne propozycje. Zobaczcie, jak to zrobić.

1/12 Kolekcja Anataka jesień/zima 2021