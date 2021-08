Jeśli papugować, to tylko najlepszych: Inspirujące STYLIZACJE Jessiki Alby

Jessica Alba to jedna z najpiękniejszych kobiet w Hollywood. Wyjątkowej urody nigdy jednak przesadnie nie podkreśla i najchętniej stawia na wygodny, miejski styl, który łatwo naśladować. Na co dzień najchętniej wybiera rockowe i sportowe zestawienia. Czasem sięga po sukienki, jednak te również nosi do ramonesek czy militarnych kurtek. Jeśli chcesz ubierać się podobnie, wybieraj luźne, ale jednak klasyczne fasony – proste jeansy,ramoneski, koszule i wygodne, sukienki.

1/4 STYLIZACJE Jessiki Alby