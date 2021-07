Jest zmiana! Królowa Letycja wzięła sobie do serca zeszłoroczne uwagi internautów na temat jej butów?

To już kolejny sezon, w którym Letycja pokazuje, że jej ulubione buty na lato to wiązane wokół kostki espadryle na koturnie. Rok temu pokazywała się w nich tak często, że nawet zwrócono na to uwagę. Internauci pisali, że powinna sprawić sobie nowe obuwie, bo to, które miała, już się im opatrzyło. Jak powiedzieli - tak się stało! Wczoraj królowa miała na stopach nowy model butach w ukochanym fasonie.

1/3 Królowa Letycja zawsze wygląda perfekcyjnie...