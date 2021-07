Połączenie tego, co najlepsze w dżinsach i pływaniu: Obiecująca współpraca kultowych marek

Od wielu lat marki Billabong i Wrangler tworzą produkty, które mają wierne grono fanów. Podobieństwa między kulturą surferską i kowbojskim Zachodem wraz z historią obu marek stworzyły spójną mieszankę, której nikt by się nie spodziewał. Ulubione dżinsy Wrangler, należące do założyciela Billabong – Gordona Merchanta, stały się kiedyś inspiracją dla pierwszej pary surferskich szortów Billabong. Zanim się pojawiła, spodenki na deskę były sztywne, szorstkie i niewygodne. Ta kolekcja – wykonana z ekologicznych materiałów, w tym z opakowań PET z recyklingu, bawełny organicznej i konopi – jest ukłonem w stronę tamtej historii. Jednocześnie można w niej zauważyć wpływ niepowtarzalnej historii marki Wrangler i jej głębokich korzeni w kulturze kowbojskiej i rodeo. Zobaczcie, co wyszło z połączenia sił znanych brandów.

1/7 Kampania wizerunkowa kolekcji Billabong x Wrangler