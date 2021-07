Piżama wychodzi na ulice. Hitowe STYLIZACJE

Moda od lat nie uznaje granic i konwenansów. Łączymy style, mieszamy kolory i trendy. To co kiedyś było zarezerwowane tylko do łóżka: dziś odważnie wkracza na ulice. Piżama - bo o niej mowa- to najnowszy hit mody ulicznej. Światowe it-girls pokazały jak świetnie wygląda piękna, jedwabna piżama w połączeniu ze szpilkami i biżuterią. Takie zestawienia zmieniają domowy look w elegancki i stylowy. W Polsce znajdziemy marki, które tworzą piżamy, które są prawdziwymi dziełami sztuki. Na przykład Ydunn czy Spadiora współpracują z utalentowanymi, młodymi graficzkami tworzącymi na jedwabiach niepowtarzane wzory. Kto by chciał ukrywać je w domowych pieleszach?

1/4 STYLIZACJE z piżamami