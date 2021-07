Bielizna nocna nie tylko do łóżka - istny szał!

Marka Spadiora, której flagowym produktem są jedwabne chusty, apaszki i gawroszki, poszerzyła swój asortyment o bieliznę nocną i akcesoria. Szlafroki, piżamy, poszewki na poduszki i opaski do spania to nowości, które właśnie pojawiły się w sklepie marki. Wszystkie produkty zostały wykonane z jedwabiu o satynowym splocie, który wydobywa kolory wzoru - czyni go niezwykle szlachetnym i nasyconym jednocześnie. Co ciekawe: kimono można wykorzystać jako sukienkę, a piżamę jako niezwykle stylowy garnitur. Tutaj to ty decydujesz czy wykorzystasz, je wyłącznie do snu, czy połączysz ją ze szpilkami i zabierzesz ją ze sobą na podbój świata.

