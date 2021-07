Moc letniej ubraniowej klasyki w bezkresnym pięknie Cape Town

Marka Triples w tym sezonie zabiera nas do magicznego Kapsztadu - czas mija tam wolniej, a romantyczne sukienki nosi się nie tylko podczas kolacji. W magiczną podróż do RPA nie wyruszamy bez luźnych, bawełnianych koszul, delikatnych sukienek w różane printy czy setów z włoskiej bawełny. Marka stawia na luźne, oversize'owe kroje, dzięki którym można czuć się pewnie nawet po najbardziej wystawnej kolacji. Tworzenie ubrań, które pasują na wszystkie typy sylwetki, niezależnie od postury czy rozmiaru to zamysł, który od początku towarzyszy marce. W wakacyjnej walizce nie może zabraknąć ubrań dających pewność i swobodę równocześnie!

1/12 Kampania wizerunkowa kolekcji Triples lato 2021