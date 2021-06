Zawsze na czasie: Styl marynarski w letnich zestawach na dni w mieście i w kurortach

Lato już jest, więc to czas najwyższy na ubrania w stylu marynarskim. Granat, biały, czerwony to główne kolory tego niezwykle popularnego trendu. Oczywiście w roli głównej występują paski, ale styl marynistyczny to nie tylko one. W czym tkwi popularność i ponadczasowość tego stylu? W klasycznych i bardzo lubianych przez wszystkich ubraniach basic, które są bardzo wygodne i niezwykle twarzowe. Poszczególne elementy stylu marynarskiego perfekcyjnie sprawdzą się nie tylko w nadmorskim kurorcie, ale też w pracy i w ciągu dnia.

