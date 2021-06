Letnie rozkosze: Stylowa sielskość w kolekcji popularnej sieciówki

Cottage core to kolekcja od Mohito zainspirowana naturą, jej sielskością i spokojem. Biel, błękit i żółć to kolory, które posiadają pozytywny wydźwięk i idealnie wpasują się w słoneczny klimat. Proste zdobienia na sukienkach i koszulach to nawiązanie do łąki, pełnej polnych kwiatów i zieleni. Ważną cechą kolekcji są swobodne fasony. Dzięki nim w ubraniach czuć luz, czyli dokładnie to, czego poszukujemy, żyjąc w stylu slow.

1/10 Kampania wizerunkowa kolekcji Cottage core Mohito