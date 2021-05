Lato będzie gorrrące! Rozpalająca zmysły kampania brazylijskiej marki odzieżowej

LaBellaMafia to marka, która powstała w 2007, w miejscowości Florianopolis. Jej założycielka to brazylijska modelka fitness, która swoim stylem i podejściem do życia

zainspirowała tysiące kobiet na całym świecie. Klientki marki to jednak nie tylko fanki fitnessu, ale także kobiety, które lubią nosić się odważnie na co dzień. Firma ma bowiem

w swojej ofercie produkty sportowe oraz lifestyle. Ta druga linia to również sensualne sukienki, spódnice, topy, a nawet – kostiumy kąpielowe i obuwie. Najnowsza kolekcja obfituje we wszystkie najmodniejsze, energetyczne kolory. Znajdziemy tam między innymi odcienie różu, czy limonki. Linia lifestyle to także wyraźne, odważne wzory – moro, galaxy, floral, czy imitacja jeansu. Ubrania i akcesoria często ozdabiane są siateczką, kryształkami, czy kolorowymi printami. Zobaczcie gorącą kampanię letniej kolekcji marki.

1/14 Kampania wizerunkowa kolekcji LaBellaMafia lato 2021