Denim z bielą na 5 sposobów. STYLIZACJE na kilka miejskich okoliczności

Dłuższy dzień, więcej światła, a co za tym idzie, więcej energii i siły do działania. Budzimy się do życia i chcemy realizować swoje plany. Mniej chwil dla siebie, więcej dla projektów, a więc i mniej czasu, by ułożyć stylizację. Warto postawić na sprawdzone rozwiązanie, które w modzie istnieje od wielu dekad. W miejskiej dżungli bardzo dobrze sprawdzi się połączenie denimu z bielą. Styliści radzą, by w tym sezonie uzupełniać je czarnymi dodatkami lub tymi w odcieniach brązu i beżu. Wybieraj naturalne materiały, jak len czy bawełna, które przepuszczają powietrze.

1/5 SPACER PO OKOLICY. W poszukiwaniu schronienia przed upałami pomogą Ci wygodne trampki, luźne spodnie i lniany top. Włosy zwiąż w kok przy użyciu materiałowej gumki. Dodaj stylizacji błysku, ozdabiając złotym łańcuchem swoją szyję. NA ZDJĘCIU: Top ze swetrowego lnu: Bombshe, 189 zł; Luźne spodnie: Cellbes, 189 zł; Gładka bielizna: Samanta, góra 199 zł, dół 79 zł; Naszyjnik z perełką: Patrizia Aryton, 179 zł; Gumka do głosów: Bombshe, 39 zł; Torebka na ramię: Depeche/Cellbes.pl, 329 zł; Wygodne buty: Kazar, 349 zł.