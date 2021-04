Potrzebujesz nowej definicji siebie? Sięgnij po... okulary!

Wiosenne nowości marki UnofficialL to nie tylko zestaw modnych modeli okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. To przede wszystkim zaproszenie do świata, w którym każdy znajdzie parę idealnie odzwierciedlającą jego indywidualność. Każdy jest wyjątkowy i nie ma powodu, by okulary miały tę wyjątkowość przesłaniać. Hipnotyzujące ekstrawertyczki, romantyczni idealiści, żądni przygód eksploratorzy i energiczne buntowniczki - wszystkie te postaci widać w kampanii wizerunkowej kolekcji. Zobaczcie ją!

1/7 MŁODY DUCH. Pamiętasz satysfakcję, którą w dzieciństwie dawało Ci wyjeżdżanie kredką za linię? Obudź w sobie tego małego buntownika – niech utarte konwencje znów będą inspiracją do wyjścia poza schemat. Klasyczne kształty opraw w odświeżonym wydaniu albo zupełnie futurystyczne wzornictwo – baw się stylem i regułami. Bez ograniczeń wiekowych. Te oprawki pomogą wyzwolić Twój młodzieńczy entuzjazm.