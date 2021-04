Zanim nadejdzie prawdziwe ciepło: sweter oversize na 8 sposobów

Choć zwrot 'sweater weather' wielu fanom mody kojarzy się z jesienią, dziś możemy go śmiało użyć, opisując wiosenną aurę. Podpowiadamy, jak stworzyć zestawy odpowiednie do pogody, mając za bazę wełniany sweter oversize, który posiada doskonałe właściwości termoregulacyjne. Styliści na nadchodzący sezon polecają sprawdzone połączenia kolorystyczne: odcienie żółtego z zielenią, kremowy idealnie pasuje do granatu, beż tworzy ponadczasowy duet z bielą, a szarości z denimem. Pośród 4 propozycji na różne okazje znajdziesz po 2 sety na zmienne warunki pogodowe.

1/4 Casual Friday to dzień, w którym możesz pozwolić sobie poszaleć ze stylizacją. Cytrynowy sweter połącz ze spódniczką w drobną kratę lub spodniami z lejącego się materiału. Nie zapomnij o eleganckich butach, które po pracy możesz zmienić na białe trampki i wyglądać nadal stylowo. NA ZDJĘCIU: Cytrynowy sweter oversize: Bombshe, 379 zł; Spodnie: Cellbes, 139 zł; Jedwabny top: Patrizia Aryton, 329 zł; Spódniczka: Bombshe, 229 zł; Czółenka: Gino Rossi, 299,99 zł; Bielizna: Samanta, góra 179 zł, dół 89 zł; Półbuty na koturnie: Clarks / Cellbes.pl, 349 zł; Okulary: Soyaconcept / Cellbes.pl, 79 zł.