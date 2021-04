Ubrania i wartości, które budzą dobrą energię. Piękna kampania znanej marki

Celebracja codzienności, chwila relaksu to coś, czego poszukujemy w dzisiejszym świecie. Kampania Mohito na sezon wiosna/lato 2021 jest odzwierciedleniem tych najważniejszych wartości — bliskości, przyjaźni i wzajemnego dbanie o siebie. Projektanci marki proponują na ten sezon mocne i soczyste kolory, które budzą pozytywną energię. Fuksjowa szmizjerka oraz neonowa sukienka na ramiączkach to idealna propozycja na letnie dni. W kolekcji obecne są również ciepłe, pastelowe barwy, przywodzące na myśl piękny poranek w otoczeniu natury. Liliowy komplet dresowy to uniwersalny zestaw, który założysz zarówno na wycieczkę za miasto, jak i na relaksujący self-care day. Hitem sezonu są jeansy z szeroką nogawką, które w połączeniu z kolorową koszulą tworzą zgrany duet. Monochromatyczne total looki są nadal w trendach. Latem nosimy je w jasnych kolorach, przełamując kontrastowymi dodatkami.

1/12 Kampania wizerunkowa kolekcji Mohito wiosna/lato 2021