Nerka - to się nosi tej wiosny. STYLIZACJE

Jeśli jeszcze nie wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tego sezonu, to śpieszymy z podpowiedzią: sportowa nerka to coś co powinni znaleźć się w Twojej szafie. Stylizacje z nerkami podbijają ulice i Instagram. Nawet prosta czarna saszetka dodaje stylizacji sportowego, oryginalnego charakteru. Lubią je blogerki i it-girls - Leonie Hanne czy Kendall Jenner. Poza ciekawym lookiem zyskasz swobodę ruchów: nie musisz pilnować, czy pasek nie zsuwa Ci się z ramienia. No i masz wolne ręce! Wbrew pozorom taki gadżet pomieści najpotrzebniejsze rzeczy: kartę, telefon, pomadkę czy chusteczki. Masz już w szafie swoją nerkę?

1/4 Trend wiosny 2021: torebka nerka