Współczesna interpretacja polskiej tradycji ludowej w nowej kolekcji znanej marki. Jest na czym zawiesić oko!

NeoFolk to najnowsza propozycja marki Tatuum na sezon wiosna/lato 2021. Kolekcja jest współczesną interpretacją polskich tradycyjnych wzorów ludowych oraz ich kolorystyki. To sięganie do korzeni i nadawanie im nowych form, to przenoszenie piękna lokalnej sztuki użytkowej do codzienności nowoczesnych kobiet. Marka podjęła współpracę z Dorotą Koziarą, projektantką, artystką, architekt wnętrz, dyrektor artystyczną i kuratorką wystaw, przez międzynarodowe media uznaną za ambasadorkę polskiego designu na świecie. To ona podjęła się zaprojektowania kolekcji tkanin. Zobaczcie efekty tych działań.

1/10 Kolekcja NeoFolk Tatuum wiosna/lato 2021