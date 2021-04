Czas na kontrast i afirmację kobiecości. Kampania znanej marki odzieżowej warta zobaczenia

Kolekcja Girl’s tale marki Bynamesakke to filmowa opowieść o kobietach, inspirowana modą, stylem i ikonami lat osiemdziesiątych. Zamknięta w kadrach historia gra z konwencją kultowego Fatalnego Zauroczenia i 9,5 tygodnia i stawia w centrum kobiety. Kolekcja stanowi odwołanie do stylu lat 80. Nie zabraknie więc w niej oversize'owych, charakterystycznych dla tamtego okresu T-shirtów, męskich, garniturowych krojów, szerokich rękawów, sportowych, dresowych akcentów czy kobiecych, odkrywających plecy sukienek w długości maksi - bo moda tamtego okresu to czas kontrastów.

