Wygodne, niezobowiązujące i uniwersalne: Ubrania, w których spędzisz całe dnie

Propozycje DayShift z najnowszej kolekcji Day One to powiew wspomnień wielkomiejskiej tkanki. Jest wygodnie, uniwersalnie i bezpretensjonalnie, a jednocześnie kobieco i świeżo. W ofercie marki widzimy zwiewne, kobiece sukienki w długości midi i maxi, w odcieniu pistacji, z bufiastymi rękawami czy romantycznym wycięciem na plecach. Katowicka marka, która w tym roku świętować będzie drugie urodziny, po raz pierwszy postawiła na kurtki - jedna wykonana z grubszej, strukturalnej bawełny, druga z rzadko spotykanego w Polsce włókna, jakim jest ramia. Marka nie rezygnuje też z wygodnych dresowych setów oraz ręcznie robionych swetrów. Zobaczcie zdjęcia z kampanii, która odbyła się w krakowskiej kawiarni Królowa Przedmieścia - zachwycającej zachwyca wnętrzami inspirowanymi Bauhausem i odniesieniami do dekadenckich wnętrz okresu Młodej Polski.

