Moda nie całkiem serio, ale z efektem WOW: inspirujący styl Leandry Medine

Leandra Medine, założycielka jednego z najpopularniejszych na świecie portali o modzie, to prawdziwa ikona stylu. Blog, który stworzyła w 2010 roku – Man Repeller – cieszy się niesłabnącą popularnością – do tego stopnia, że przerodził się już w portal – a ją samą na Instagramie obserwuje milion osób! Ciężko jej styl określić jednym słowem bo jest jednocześnie eklektyczny i minimalistyczny. Leandra to zdecydowanie jedna z tych osób, które nie sposób zaszufladkować bo bawi się modą i swoim wizerunkiem. To styl dla tych kobiet, które nie boją się łączyć ze sobą pozornie niepasujących elementów i lubią trendy. Leandra z pewnością nie należy do ślepo goniących za modą, ale z lekkością bawi się jej tym, co ta proponuje.

