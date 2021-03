Z tęsknoty za życiem w drodze: Zmysłowa kampania polskiej marki uwielbianej przez pasjonatki mody

Najnowsza kolekcja marki The Odder Side to symboliczna tęsknota za życiem w drodze. To kwintesencja wolności, dzikości serca i kobiecości. Zippy Seven (która wraz ze swoim partnerem Terencem Connorsem stworzyła najnowszą kampanię) zachwyca swoją prawdziwością, a jej energia fascynuje. Markę zainspirowało jej podejście do natury, kobiecości. Wszystko w jej świecie wydaje się tak spokojne i niewymuszone. To dokładnie wszystko, czego teraz potrzebujemy. Zobaczcie zmysłowe zdjęcia.

