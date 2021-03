Wiosna to najbardziej wyczekiwana pora roku, również w modzie. Najnowsza kolekcja poznańskiej marki Angell pozwala już teraz cieszyć się wiosennym klimatem bez obawy, że dotkną nas niskie temperatury, które jednak wciąż dają się we znaki. Wszystko to dzięki bogatej ofercie swetrów. Znajdziecie w nich zarówno grube, mięsiste modele o grubym splocie, jak i lżejsze z seksownym dekoltem V lub wycięciem z tyłu. Miło będzie się nimi otulić. Zobaczcie na zdjęciach.

