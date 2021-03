Romantyczna wiosna tuż tuż. STYLIZACJE

Która z nas nie czeka na wiosnę? Ciepło, słońce, budząca się ze snu natura i lżejsze stylizacje to czynniki, które sprawiają, że wiosna to jedna z najbardziej wyczekiwanych pór roku. Mamy dla Was dobrą wiadomość: już lada dzień pożegnamy zimę i powitamy jej następczynię. Sezon wiosenno-letni chętnie przywołuje powrót stylu romantycznego pełnego pasteli i kwiatów. To również falbanki, kokardy, koronki i dużo dziewczęcych detali. To idealny styl dla wszystkich miłośniczek podkreślania kobiecych wdzięków i subtelnej strony naszej natury.

