Długo wyczekiwany film "Spencer" o księżnej Dianie właśnie wszedł na ekrany polskich kin. To idealna okazja, by przyjrzeć się stylowi odtwórczyni roli Lady Di, Kristen Stewart. Trzeba przyznać, że jest na co patrzeć, bo styl aktorki w pełni wyraża jej osobowość. Kristen bardzo często zmienia fryzury i kolory włosów, eksperymentuje z makijażem, a jej styl nawiązuje do męskiej szafy. Rzadko można ją zobaczyć w sukienkach, częściej wybiera garnitury, ramoneski, proste t-shirty i bluzy. Nie znosi szpilek i zdarzało już jej się je zdejmować podczas największych gal na czerwonym dywanie. Ceni sobie wygodę i luz, a wyjątkowa uroda sprawia, że nawet najprostsze zestawy wyglądają na niej stylowo i oryginalnie.

