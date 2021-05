Odnalezienie stylu to proces, który wymaga samozaparcia. Wróć wspomnieniami do stylówki, którą miałaś w latach szkolnych, czy dzisiaj ubrałabyś się tak samo? Większość z Nas odpowie, że niekoniecznie. Być może nosiłaś czarne glany, swetry do kolan albo tzw. miniówki, aby podkreślić swoje walory. Każdy z tych stylów ma swój urok, magię i pokazuje prawdziwą Ciebie. Gust zmienia się wraz z charakterem, doświadczeniem.

Styl nigdy nie jest taki sam, zawsze coś w nim zmieniamy! Najważniejsze jest, aby odnaleźć w nim siebie. Reklama Oto 11 “smaczków”, które pozwolą Ci odkryć to, co jest bliskie Twojej stylowej osobowości. Ich autorką jest Małgo Kotlonek, dyrektor artystyczna marki Goshico. Nie neguj swojego ciała poprzez zmiany, które przeszło (np. ciąża). Zmiany dają nowe możliwości dla innowacji w Twojej szafie. Ruch “body positive” to doskonały moment na eksperymenty. Twoje ciało jest Twoim fundamentem.

Znajdź swoją inspirację (aktorka, piosenkarka, celebrytka) - nie kopiuj jej stylu, a wzoruj się na stylizacjach, które wybiera. Dopasuj je do własnego gustu i nastroju. Nie bój się kreować!

Kieruj się tym, co podpowiada Twoje ciało i serce. Twoja figura to podstawa doboru odpowiedniego outfitu, a emocje nadają mu kierunek.

Regularnie porządkuj swoją szafę - to, co służyło Ci rok temu, może już nie być odpowiednie, z kolei ubranie sprzed dekady może się aktualnie sprawdzić w odświeżonej wersji.

Znajdź kilka podstawowych ubrań, które możesz wykorzystać w różnych stylizacjach i podczas różnych okazji. Sprawdza się klasyka - biała bluzka, jasne jeansy, marynarka. Przy wersjach klasycznych sprawdzi się stworzenie szafy kapsułowej, o której pisałam tutaj.

Przekonaj się do internetowego “recyklingu” ubrań - sprzedaż, wymiana to świetne metody na utrzymanie Twojej garderoby “na czasie”. Pamiętasz spodnie tzw. dzwony? Właśnie wracają jako nowy trend. Jeżeli ktoś nie miał dzwonów, to do swoich podstawowych spodni wszywał trójkąt do nogawki i powstawała nowa wersja outfitu.

Znajdź i wykorzystuj mocne strony Twojego ciała. Każda z nas je ma: długie nogi, mała stopa, szersze biodra. Atutem będzie wszystko to, co akceptujesz w sobie!

Nawet, jeśli decydujesz się na wygodny i komfortowy strój, staraj się, by rezonował z Twoim stylem. Twój styl to przede wszystkim kolor, jeżeli twojej urodzie bardziej służą ciepłe kolory, to staraj się wybierać słoneczne barwy. Nawet dobrze dobrany dres to element wyrażania siebie.

Określ budżet, który np. miesięcznie możesz przeznaczyć na Twoją garderobę. To pozwoli uniknąć przykrych sytuacji z wykosztowaniem się, a jednocześnie da satysfakcję, że panujesz nad osobistymi finansami. Im mniejsze środki jesteś w stanie wydać na stroje, tym bardziej polecam inwestycję w klasyczne ubrania (patrz punkt 5)

Nie obawiaj się radykalnych zmian. Jeśli mocna zmiana stylu lub fryzury podąża za Tobą od dłuższego czasu, warto się na nią zdecydować. Przemyślana decyzja nie powinna sprawić problemów, a wizerunek, który opatrzył się w lustrze, zyska akceptację.

Akcesoria - mają w sobie ogromną moc. Jedna torebka, może zmienić cały outfit. Był moment, że nikt nie łączył butów sportowych z garniturem, a dzisiaj jest to standardem. Pamiętaj o akcesoriach i ich możliwościach. Traktuj je jako wisienkę na torcie. Ważne: Zanim wyznaczysz swój STYL, odpowiedz sobie na pytanie PO CO MI TO? Jeżeli znajdziesz odpowiedź, to krok po kroku wdrażaj 11 smaczków w swoje życie.