Najbardziej tajemniczy z kolorów, a zarazem najbardziej elegancki: czarny, bo o nim mowa, nigdy nie wychodzi z mody. Jeśli nie masz pomysłu na swoją stylizację, a jednocześnie chcesz wyglądać dobrze: wybierz czerń. Bez względu na porę roku taki total look zawsze wygląda doskonale i tajemniczo. Ten kolor można nosić w wersji eleganckiej i sportowej i w takiej, która łączy obie wersje. Czarny total look z ramoneską i sukienką w roli głównej to idealna opcja na wiosnę. Ciepły golf zestawiony z płaszczem doda nam tajemniczości, a minimalistyczna sukienka to pozycja obowiązkowa w każdej szafie.

