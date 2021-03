Najpopularniejszy model płaszcza na wiosnę - trencz. Wypromowany w latach 60 przez ikony mody do dziś jest uznawany za must have w kobiecej garderobie. Pierwotny wzór miał dwurzędowe zapięcie, pasek i był za kolano. Dziś projektanci proponują dodatki do tego fasonu jak kaptur, pagony lub dekoracyjne klapy. Zobacz propozycje 5 modeli w różnych kolorach z sugestiami odnośnie dodatków.

