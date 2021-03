Nowa kolekcja marki Gabriella rzuca wyzwanie temu, co klasyczne i bawi się trendami. Jej twórców zainspirowało to, co kosmiczne, odlotowe, połyskliwe, kolorowe, kwiatowe. Wyrazisty design stanie się najmocniejszym punktem każdej stylizacji - niezależnie od tego, jaki kolor będą miały gwiazdki na nogach. Mogą być czarne (Stars Nero), różowe, fioletowe lub – różowe na jednej nodze, a fioletowe, na drugiej (Stars Color). Dwie nogi ozdobione dwoma różnymi kolorami? Ten model rajstop to kwintesencja motta najnowszej kolekcji – it’s show time!

Reklama