Wyjście na zakupy, wypad po kawę czy spacer po mieście - to codzienne momenty, które stały się inspiracją dla najnowszej kolekcji Mohito. Ma być modnie, wygodnie i kobieco. Podkreślające talię dzianinowe sukienki w beżowym oraz ciemnozielonym kolorze to must have tej wiosny. Dla miłośniczek mody projektanci marki przeiwdzieli duet idealny - dopasowane spodnie i oversize'ową bluzę w wersji nude total look. Początek nowego sezonu to połączenie eleganckich i sportowych fasonów, a utrzymanie ich w odcieniach bieli, czerni oraz szarości nadają stylizacji ponadczasowy, ale i nowoczesny charakter. Zobaczcie zdjęcia z kampanii kolekcji.

Reklama