"Z marką Gabriella w pełni zgadzamy się na temat przyszłości mody w Polsce i na świecie. Zdajemy sobie sprawę, że przemysł odzieżowy musi zwolnić, a moda sama w sobie powinna reprezentować́ najwyższą jakość abyśmy mogli czerpać z niej właściwe wartości” – tak Maja Sablewska zakomunikowała współpracę z marką w swoim poście na Instagramie.

Nawiązanie współpracy zbiega się w czasie z komunikacją nowej kolekcji marki Gabriella now!, szczególnie polecanej przez Sablewską, która doceniła zarówno jej proekologiczny zamysł, jak i komfort rajstop oraz ich wykonanie.

"19 stycznia 2021 to ważna data w świecie rajstop ponieważ, to co wydawało się niemożliwe stało się możliwe i oto po raz pierwszy na światowym rynku marka Gabriella prezentuje nową linię now! - rajstopy w 100% z przędz posiadających certyfikat Global Recycled Standard" – napisałą Sablewska.