Dzisiejsza stylizacja byłej już pierwszej damy USA to zestaw z gatunku tych, które perfekcyjnie leżą na właścicielce, są powalająco eleganckie i seksowne jednocześnie i nie mają żadnego słabego punktu. W dodatku Melania tryskała dziś humorem, co bez wątpienia dodawało jej urody. Śmiało można powiedzieć, że było to bardzo stylowe pożegnanie z Białym Domem, a nawet, że jej następczyni trudno będzie dorównać formie, w jakiej zaprezentowała się dziś pani Trump...

