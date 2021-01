Wiadomość o powrocie kultowego serialu „Seks w wielkim mieście” zelektryzowała rzesze fanów na całym świecie. Wyczekiwana jest nie tylko sama jego emisja, ale także stylizacje bohaterek, a najbardziej Carrie Bradshaw. Romantyczna felietonistka stała się ikoną mody, a zestawy, które nosiła w serialu, nadal są kultowe. Tiulowe spódnice, futra, naszyjnik z imieniem - to pozycje, które pamięta każda fanka Carrie. Eklektyczne, czasem szalone zestawy często były mieszanką luksusowych marek i klimatycznego vintage. To właśnie ona nie wahała się założyć szpilek i futra do spodni od piżamy, a na zakupy w warzywniaku zakładała szpilki od Manolo. Carrie Bradshaw nauczyła kobiety jak bawić się modą, nie zamykać w sztywnych ramach i łączyć to, co pozornie do siebie nie pasuje. Jednego dnia romantyczna sukienka, drugiego chłopięce ogrodniczki: w końcu kobieta zmienną jest!

Reklama