Stawiaj na kontrast. To opcja dla nielubiących nudy. Wybierz kolory, które ze sobą kontrastują i dobierz dodatki. Brązową kurtkę połącz z żółtym szalikiem, a bordową ze śnieżnobiałą czapką. A jeśli nie wiesz, które barwy do siebie pasują - zwróć uwagę na detale i szukaj wspólnego mianownika. Np.: do czarnego płaszcza w delikatną, czerwoną kratę idealnym dodatkiem będzie czerwona opaska.

Neutralne odcienie. Te zawsze idą w parze. Nie ma powodów do obaw, że przy łączeniu dodatków z bazą coś pójdzie nie tak. Czarny płaszcz zestaw z szarym obszernym szalikiem, dodaj czarny beret i gotowe.