... To właśnie wczoraj Sara opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia Kendall Jenner w skórzanej marynarko-kurtce jej projektu. Modelka pokazała się w oryginalnym skórzanym okryciu na wieczornym wyjściu z siostrą, a do Sary szybko dotarły dobre wieści i podzieliła się nimi z obserwatorami.

Reklama

To nie był jednak koniec sukcesu polskiej projektantki. Niedługo potem Kendall też zamieściła na swoim profilu "pozowane" zdjęcia w stylizacji, w której główną rolę odgrywała kurtka stworzona przez Sarę. Szczęśliwa projektantka pokazała te fotografie, a obserwatorzy dosłownie zalali ją gratulacjami. Biorąc pod uwagę imponującą liczbę prawie 4,5 miliona osób, które polubiły zdjęcia Kendall w kurtce Sary, można się spodziewać, że rozpoznawalność marki The Mannei wkrótce mocno wzrośnie. Sara napisała z zachwytem: "Czy wiecie, co to dla mnie oznacza?!"

Zobaczcie marynarkę, która spodobała się Kendall.