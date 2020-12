Pandemia właściwe z dnia na dzień zmieniła gusta konsumentów mody. Cozy Chic, czyli Przytulny Szyk powstał niejako z potrzeby ludzi zamkniętych w domach i pracujących zdalnie. W szafach pojawiało się coraz więcej wygodnych i miłych do noszenia ubrań, które jednocześnie wyglądają stylowo. Hitem okazały się dresy, kardigany i basicowe koszulki. Dziś zwracamy uwagę na to, co nosimy w czterech kątach i wszystko wskazuje na to że Cozy Chic zostanie z nami na dłużej. Rozciągnięte t-shirty i wypchane spodnie są zdecydowanie passe. Dziś dbamy o swój wizerunek również dla samych siebie i domowników. Stylizacje w tym klimacie będą idealne na leniwe święta.

