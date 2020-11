Chłodniejsze pory roku czasem zniechęcają do wyszukanych stylizacji. Staramy się przede wszystkim (i słusznie), żeby było nam ciepło i wygodnie. Okazuje się, że naprawdę nie potrzeba wielu ubrań, żeby wyglądać doskonale także podczas jesiennych, chłodnych dni. Warto zaopatrzyć się w kilka elementów, które potem możemy ze sobą zestawiać, bez zastanawiania się, czy do siebie pasują. Kluczem jest prosty fason i stonowana paleta kolorów. Nie zapominajmy też o jakości. Co zatem powinno znaleźć się w naszej jesiennej szafie? Po pierwsze: prosty płaszcz w klasycznym kolorze beżu lub czerni. Możecie go nosić i na sportowo do bluzy z kapturem i na elegancko. Nie ma ograniczeń. Przyda się gruby sweter i kardigan oraz oczywiście klasyczne jeansy.

