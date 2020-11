Utarło się przekonanie, że jesień i zima to czas smutnych kurtek i nudnych stylizacji. Na szczęście dziś jest taki wybór okryć, że o nudzie nie ma mowy. Pikowana kurtka stała się całkiem nieoczekiwanie jedną z ulubionych pozycji w zimowych szafach influencerek. Dziewczyny zaczęły zestawiać je nie tylko z jeansami, ale też ze spódnicami czy sukienkami. Pikówka wcale nie ogranicza się do stylu sportowego, dziś z powodzeniem możemy zakładać je do pastelowej sukienki czy skórzanej spódnicy. Klasyczne połączenie ze swetrem czy spodniami od dresu również wygląda świetnie. Ważne są dodatki, które dodadzą naszej kurtce wyjątkowego charakteru, a całość będzie prezentować się supermodnie.

