Far Far to polski producent odzieżowy szyjący w Łodzi, polskiej stolicy mody, związanej z tą branżą od ponad dwustu lat. To także rodzinna firma – pierwszą sukienkę stworzyła założycielka marki Anna Kurczewska, która zaangażowała bliskich w życie i rozwój marki - istniejącej już od 30 lat. W zależności od dodatków ubrania Far Far sprawdzą się zarówno w codziennej stylizacji, jak i na małe i większe wyjście. Zobaczcie zdjęcia z kampanii najnowszej kolekcji.

