Uznaje się, że rozpowszechnienia płaszcza dokonał Thomas Burberry, który w 1879 roku wymyślił i opatentował specjalny splot wełny, który chronił przed warunkami atmosferycznymi jak wiatr czy deszcz. Pierwsze modele były noszone przez mężczyzn w wojsku, z czasem płaszcze pokochały Kobiety, którym projektanci proponują kilka konstrukcji tej odzieży. Płaszcz z wiązaniem szlafrokowym podkreślającym talię, wygodną jesionkę z kapturem albo reprezentacyjną dyplomatkę. Aby nie popsuć uroku beżowego odcieniu w stylizacjach najlepiej łączyć go z klasycznymi kolorami – czernią, bielą lub odcieniami brązu. Wśród nowych propozycji u popularnych marek znaleźliśmy 4 różne modele, na które warto zwrócić uwagę podczas decyzji zakupu beżowego płaszcza do swojej garderoby. Podpowiadamy jak stworzyć kobiecą, elegancką stylizację z użyciem szykownych okryć. Taki płaszcz to inwestycja na długie lata.

Reklama