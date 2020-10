Kurtka motocyklisty czyli biker jacket jest jednym z popularniejszych elementów garderoby. Tak jak jeansy, biały t-shirt czy mała czarna sukienka, tak skórzana kurtka jest uniwersalna i zawsze w trendach. Oczywiście polecamy te ze skóry ekologicznej - w sklepach jest ich duży wybór, w różnych fasonach i kolorach. Taka kurtka świetnie sprawdzi się jesienią, można ją nosić na wiele sposobów. Do jeansów i swetra, do sukienki w kwiatki i botków, a także do spódnicy. Jej zakup to dobra inwestycja. W czasach, kiedy nadmiar jest już passe i stawiamy na przemyślane zakupy, biker jacket to idealna opcja.

