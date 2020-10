Kobieca siła i pozytywne relacje. To wartości, które w najnowszej kampanii podkreśla Mohito. Marka ponownie postawiła na kobiece sylwetki z podkreśloną talią. W tym sezonie prym wiodą charakterystyczne cięcia, paski i wiązania w talii jak również podkreślone ramiona. Te znajdziemy zarówno w koszulach, swetrach jak i t-shirtach.Projektanci nie zapomnieli o modnych okryciach. W kolekcji nie zabraknie otulających płaszczy w różnych formach, zarówno tych z wiązaniem jak i tych bardziej obszernych. Tej jesieni długość midi to must have. Szczególnie, jeśli jest to plisowana sukienka lub spódnica. Zestawiamy ją z wysokimi kozakami, aby uzyskać najmodniejszy efekt warstwowości. Jeśli natomiast chodzi o kolory - dominuje klasyka. A zatem: kobiecość na pierwszy plan!

