Nadchodząca jesień zapowiada się ultrakobieco i stylowo. Propozycje przygotowana przez poznańską markę Angell to ukłon w stronę subtelnej strony kobiecej natury. To moda dla tych kobiet, które nade wszystko cenią sobie jakość i klasyczne rozwiązania. Założycielka Angell deklaruje, że jej celem jest uwolnienie szaf od nadmiaru przekombinowanych trendów i postawienie na wysokogatunkowe tkaniny i precyzyjnie wykonane kroje. Sukienki we wzory, wdzięczne spódniczki i przytulne swetry sprawią, że tegoroczna jesień będzie stylowa. Właśnie te swetry stanowią mocny punkt jesiennej kolekcji: wykonane z wysokogatunkowej przędzy mogą być noszone i do jeansów i do spódniczek.

