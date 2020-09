Kiedy przychodzi koniec lata, z żalem żegnamy nie tylko ciepłe dni, ale też sukienki, które tak chętnie nosiłyśmy. A przecież wcale nie musi tak być. Letnie sukienki z powodzeniem możemy nosić również w chłodniejsze jesienne dni. Ciężkie, ciepłe botki, grube swetry, ramoneski, szale: wszystko to świetnie nadaje się do stylowych, jesiennych stylizacji. Jeśli robi się naprawdę chłodno, to pod sukienkę możemy założyć rajstopy i cienkie, dzianinowe golfiki. Ubieranie na cebulkę to nie tylko sprawdzony sposób na ciepło, ale też recepta na supermodny look. Nie rezygnujmy zbyt szybko z kobiecych sukienek i nośmy je tak długo, jak tylko się da.

