Smakowite i soczyste owoce leśne inspirują do tworzenia jesiennych stylizacji w kolorach bordo, wina czy marsali. Głębokie odcienie idealnie komponują się z naturą, która w tym sezonie zachwyca niezwykłymi barwami spadających liści. Ciepły sweter, stylowa sukienka czy bluza w intrygującym odcieniu pasuje do każdego typu urody i karnacji. Wyjątkowy efekt dają zestawy total look, jednak możesz wybrać tylko jeden element - każde rozwiązanie jest dobre. Bordo czy wino możesz zastosować w dodatkach, nie musi być to kolor dominujący. Z łatwością połączysz go z podstawowymi kolorami: czernią i bielą, a także granatem, brązem czy beżem.

